Gli studenti ripuliscono la città

In centinaia con scope e ramazze per dare una mano all’ambiente, e al decoro della città di Luino: si sono dati appuntamento ieri i giovani delle scuole secondarie inferiori con l’obiettivo di togliere cartacce e sporcizia da diversi punti della città.

Un gesto di crescita e formazione. Un impegno apprezzato dalle autorità.

«Ringrazio il CAI, la protezione Civile, l’Istituto Superiore Carlo Volonté, le scuole medie di Luino e tutte le elementari, l’istituto Maria Ausiliatrice, i professori, in particolare Giovanni Petrotta e Carla De Vittori che hanno sostenuto dall’inizio la giornata ecologica, e tutti gli insegnanti con i genitori per l’entusiasmo con cui si sono spesi per la riuscita di questa splendida mattinata ecologica. Un ringraziamento va anche ai nostri uffici comunali, che hanno saputo creare un’ottima squadra, a Econord, al CFP, con’Agenzia Formativa e alla COOP per la collaborazione nella fornitura e preparazione della merenda conclusiva», commenta l’Assessore all’Ambiente Alessandra Miglio.

«La mia gratitudine più grande va ai giovani partecipanti, molti avrebbero potuto starsene comodamente nel loro letto questa mattina, un plauso dovuto loro dalla città intera. Questa iniziativa ha la finalità di sensibilizzare le famiglie al rispetto e alla conoscenza del territorio, molti non sapevano dell’esistenza di alcuni punti di interesse toccati dai percorsi e i ragazzi grandi e piccini si sono scandalizzati giustamente di fronte alle cattive azioni di qualcuno. Oggi però hanno tutti avuto la possibilità di essere attivi nel segnalare tutto a chi di dovere e nel riparare i danni ripulendo, un bel modo di crescere essendo attivi», ha concluso l’assessore.

La “Giornata Ecologica” è stata organizzata dall’amministrazione comunale con CAI Luino, la protezione civile ed Econord.

La bella giornata di sole ha favorito la buona riuscita della manifestazione che si è conclusa al CFP per un momento conviviale con prodotti Novacoop. Guanti, sacchetti e contenitori sono stati offerti da Econord.