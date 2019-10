Zucca Day, tutti gli appuntamenti di Coldiretti in Lombardia

Alla vigilia di Halloween in diversi mercati di Campagna Amica della Lombardia arrivano gli “Zucca Day”, appuntamenti dedicati alla regina dell’inverno, per scoprirne i segreti dalla padella all’intaglio grazie a degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio più grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa.

Si comincia domani, giovedì 24 ottobre, con l’evento al farmers’ market di Pizzighettone (Cremona) presso la Torre del Guado dove, dalle ore 9 alle 12, saranno in mostra le zucche di Halloween con il gioco dei sapori dedicato alla zucca.

Venerdì 25 ottobre, invece, al mercato di Erba (Como) e in quello di Limbiate (Monza e Brianza) dalle ore 8 alle 12 sarà possibile osservare le varie tipologie di zucche e verrà distribuito il vademecum “Zucca e Halloween”. Sempre venerdì 25 ottobre al mercato di Campagna Amica diSondrio in piazza Cavour, insieme a un’esposizione ad hoc, ci saranno degustazioni dei dolci della tradizione contadina alpina.

Sabato 26 ottobre è la volta del mercato agricolo coperto di Porta Romana a Milano, in via Friuli 10/a, dove a partire dalle ore 9 sarà possibile assistere a una lezione di intaglio per una zucca di Halloween da brividi, oltre che osservare la mostra dedicata alle varie tipologie di zucca e degustare piatti a base di questo ortaggio preparati dai cuochi contadini di Campagna Amica.

Sempre nella mattinata di sabato 26 appuntamenti anche a Brescia, in via San Zeno 69, dove saranno distribuiti regali a tutti i bambini mascherati che potranno osservare da vicino varie tipologie di zucca; a Mariano Comense (Como) con la distribuzione del vademecum “Zucca e Halloween”. AMantova, invece, per tutto il giorno al mercato sul Lungorio saranno organizzati laboratori per bambini per creare una lanterna di Halloween con materiali di recupero e sarà possibile assaggiare la zucca fritta. Infine, sabato 26 ottobre, al mercato coperto di Sondrio in piazzale Bertacchi sarà organizzata una degustazione con i dolci della tradizione contadina alpina, mentre a Induno Olona (Varese) saranno mostrati i diversi usi della zucca in cucina.

Ultimo appuntamento in programma martedì 29 ottobre a Cremona, al mercato sotto il portico del Consorzio Agrario, dalle ore 8 alle 12, con la mostra delle zucche, il gioco dei sapori rivolto alle scuole del territorio, e degustazioni gratuite.