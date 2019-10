Guttuso da record, il comune premia il visitatore numero diecimila

Un traguardo annunciato ieri e confermato ufficialmente oggi: in 10.000 hanno visto la mostra di “Renato Guttuso a Varese”. Un numero di ingressi da record, perché nessuna mostra a Villa Mirabello aveva mai raggiunto così tanti visitatori.

Nel pomeriggio di oggi il sindaco Davide Galimberti ha premiato con un abbonamento alla Stagione teatrale comunale 2019/2020 il fortunato visitatore. O, meglio, la fortunata coppia: ad aggiudicarsi il biglietto numero diecimila sono stati infatti Anna Maria ed Elio, arrivati da Luvinate proprio per visitare le opere del maestro di Bagheria.

«Oggi – ha affermato il sindaco – raggiungiamo un traguardo importante. Diecimila visitatori in cinque mesi sono un numero significativo, che dimostra come questa iniziativa culturale, insieme alla sinergia con Villa Panza e con la mostra su Sean Scully, abbia colpito nel segno. È un’esposizione estremamente gradita a cittadini, visitatori e turisti. I numeri lo dimostrano e i risultati che stiamo raccogliendo inducono a pensare iniziative analoghe per i prossimi anni».