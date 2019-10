“La noia”, un successo per i video maker luinesi

Ieri pomeriggio a Villa Hussy di Luino la tensione entusiasta dei ragazzi e delle ragazze che attendevano la proiezione del loro filmato riguardante la noia era palpabile.

Questi giovani erano molto emozionati, alcuni di loro addirittura non avevano riposato la notte precedente aspettando questo momento importante in cui avrebbero mostrato alla cittadinanza i risultati del loro lavoro.

Antonino Trio, Presidente dell’Associazione Liberi e Forti, ha presentato il film, sottolineando l’impegno di questo gruppo di una quindicina di giovani che hanno speso gran parte del loro tempo libero per dedicarsi a tematiche importanti di disagio. Il Vice Sindaco Alessandro Casali si è “complimentato per l’importante attività di questa associazione che da anni opera sul territorio in sinergia con la Città di Luino. Il lavoro di ragazze e ragazzi serve a fare riflettere anche noi genitori e avendo figlie adolescenti mi sento particolarmente partecipe”.

Le tematiche affrontate da Trio sono sempre attuali per sensibilizzare tutti in merito a contenuti che fanno parte della nostra quotidianità: per i giovani questo lavoro rappresenta un metodo fondamentale per superare insieme ogni ostacolo. “Ringrazio tutti coloro che son stati presenti, in particolare, oltre al Vice Sindaco Casali, le rappresentanze di Festival Genericamente Umani e Fazzoletti Bianchi” – conclude il Presidente Trio.

Un vero e proprio network di persone informate sarà in grado di diffondere sempre più la cultura dei disagi, i ragazzi infatti hanno scelto di mettere in rete la loro esperienza, di mettersi in gioco anche on line. Per chi desidera conoscere il risultato potrà vedere l’intero filmato dai prossimi giorni nella community di facebook ” I colori della vita”.