La previsione di 10 anni fa si avvera: “Nel 2020 il Natale in costume”

Era il 2009, dicembre. C’erano forse non più di 2 gradi e forse erano addirittura sotto zero. In quella gelida giornata in un parco di Varese un gruppo di persone si era messo in costume dietro uno striscione che diceva “Siamo qui ad aspettare il Natale del 2020“.

10 anni dopo, a fine ottobre e con temperature intorno ai 20 gradi Eleonora Martinelli, una delle ragazze protagonista di quell’azione che puntava ad accendere i riflettori sul riscaldamento globale, ha ritirato fuori quello scatto. “Siamo nel 2019, a fine ottobre, e da giorni abbiamo temperature sopra i 20° -ha commentato sui social-. Sono passati dieci anni e guarda guarda che forse non eravamo solo dei simpatici mattacchioni. Purtroppo“.

Uno scatto che sta girando molto sui social e che ha colpito anche Carlo Monguzzi, storico ambientalista e consigliere comunale di Milano.