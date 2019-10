La saronnese Alessandra Bossi si qualificata ai campionati Italiani 2019

Domenica 27 ottobre al palazzetto dello sport di Pozzuolo Martesana, comune ad est di Milano, si sono disputati i campionati regionali di Karate Fijlkam Lombardia per la categoria Esordienti specialità Kumite (combattimento).

Un intera giornata di gare riservata a questa categoria di giovani agonisti valevole come qualificazione ai campionati Italiani 2019 che si svolgeranno a metà Novembre al Pala Pellicone di Ostia (Roma) nel centro olimpico del CONI.

La saronnese Alessandra Bossi è riuscita ad arrivare seconda nella categoria Esordienti -37Kg di peso perdendo di misura la finale di categoria 1-0; nonostante il rammarico per essersi fatta sfuggire la vittoria, c’è la consapevolezza che in questa occasione l’importante era arrivare sul podio per potersi qualificare ai campionati Italiani (solamente le prime quattro ottenevano la qualificazione) e soprattutto la soddisfazione per i progressi ancora una volta evidenziati che fanno ben sperare per le gare future.

La giornata è trascorsa velocemente al palazzetto dello sport gremito da addetti ai lavori, appassionati ed un pubblico numeroso. Gli atleti in gara nonostante la giovane età hanno dimostrato ottime capacità tecniche ed un buon grado di preparazione che gratifica il lavoro dei tanti maestri presenti che passano gran parte del loro tempo nelle palestre ad allenare i ragazzi. E’ evidente come il Karate ormai sia diventato uno degli sport più diffusi a livello nazionale, una disciplina che vede partecipare con passione sempre più ragazzi e ragazze di ogni età pronti a mettersi in gioco e far sacrifici pur di ottenere risultati di rilievo. Un ulteriore conferma di tutto ciò e arrivata anche dalla giornata di gare appena trascorsa che ha reso felice gli organizzatori del comitato regionale Fijlkam per il successo della manifestazione.