L’anima non ha disabilità

I versi in rima di una ragazza con disabilità selezionati per il “15° Concorso di poesie racconti, disegni e vignette di pace” promosso dall’editore Costruttori di Pace.

La manifestazione si svolgerà sabato 16 novembre, alle ore 16, presso la ex Colonia elioterapica di Germignaga e la giovane poetessa sarà sostenuta in quest’avventura da tutta l’associazione “Del Sorriso” di Gavirate, che frequenta da tempo e dove ha coltivato la sua passione per la poesia, grazie ad uno degli ultimi progetti dal titolo “Anche noi abbiamo voce”.

L’associazione Del Sorriso è nata nel 2006 da un gruppo di genitori con l’obiettivo di promuovere iniziative volte al miglioramento della qualità della vita di persone con disabilità. Per farlo si propone di creare una cultura sul tema, proponendo progetti di sensibilizzazione e inclusione nelle scuole e nelle realtà territoriali.

“L’offerta dei servizi socio-educativi punta al potenziamento delle abilità acquisite e degli interessi culturali e offre assistenza nelle attività quotidiane, finalizzata alla progressiva acquisizione di abilità e autonomia sulla base di progetti individuali” spiegano gli operatori dell’associazione con riferimento ai diversi progetti individuali. Garantire ad ogni ragazzo un progetto e un’operatore in rapporto uno a uno è una scelta impegnativa e controtendenza: “Abbiamo deciso di percorrere una via stretta, ma anche l’unica in grado di garantire dignità e sviluppare le potenzialità di ciascuno”, spiegano i genitori.

Negli ultimi anni l’associazione Del Sorriso si è anche fatta promotrice di incontri di informazione e formazione volti al corretto utilizzo e alla diffusione della “Comunicazione aumentativa alternativa” e della “Comunicazione facilitata”, due metodi preziosi di comunicazione che si rivelano efficaci per le persone con disabilità in assenza o limitazione del linguaggio verbale. “Tutte le persone, e ovviamente anche quelle con disabilità, vogliono essere capite nella loro complessità, considerate persone intelligenti che hanno molto da offrire al mondo, se soltanto viene dato loro l’aiuto e lo strumento adeguato per partecipare”, scrive Douglas Biklen, docente di Pedagogia speciale alla Syracuse University di New York.

Di questo sono convinti genitori, operatori e volontari che animano l’associazione, creando progetti coinvolgenti sempre nuovi, l’ultimo dei quali sarà presentato nel prossimo evento già in calendario per il 30 novembre nella sala consiliare del Comune di Gavirate.

Chi volesse contattare o sostenere l’associazione “Del Sorriso” può chiedere maggiori informazioni in sede (in piazzale Besozzi 1 a Gavirate, dove sono disponibili anche gadget, bomboniere e partecipazioni solidali), oppure scrivere ad associazione-sorriso@libero.it o telefonare al 348 9161918.

Associazione Del Sorriso Codice Fiscale 92021310120 c/c Banca Prossima-Gruppo Intesa Sanpaolo IBAN IT41D0306909606100000128635 o c/c postale 87727061.