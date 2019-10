L’ictus si può prevenire nell’80% dei casi

Mattinata di controlli e informazioni nella hall dell’ospedale di Varese. La dottoressa Marialuisa Delodovici insieme ad alcune volontarie dell’associazione Alice, ha offerto controlli a quanti sono passati dall’ingresso del monoblocco, in occasione della Giornata mondiale contro l’ictus.

« È una malattia estremamente invalidante – spiega la dottoressa fino a qualche mese fa neurologa dell’ospedale di Varese, a capo della Stroke Unit e oggi presidente di Alice – circa 200.000 persone si ammalano in Italia ogni anno. L’80% dei casi di ictus, però, si può evitare con la giusta prevenzione che si basa su corretti stili di vita e sul controllo dei fattori di rischio come diabete, ipertensione, ipercolesterolemia o malattie cardiache. All’anno, 5 pazienti ogni 100.000 vengono ricoverati per ictus. Per questo, occorre aumentare la conoscenza dei fattori di rischio e adottare stili di vita più salutari».

Tra i fattori di rischio anche l’età avanzata e il sesso: mentre prima dei 70 anni è più frequente tra gli uomini, successivamente si alza la percentuale femminile, anche a causa della vita più longeva delle donne.