Luino, lavori in corso in municipio

Da martedì 8 ottobre nel municipio inizieranno i lavori di riqualificazione degli interni di Palazzo Serbelloni per adeguare gli impianti tecnologici alla normativa vigente: gli uffici non saranno trasferiti in altro immobile, ma si procederà per singole aree, trasferendo di volta in volta in altra parte dell’edificio gli uffici interessati ai lavori.

«L’Amministrazione Comunale si scusa pertanto con la cittadinanza per i disagi che i cittadini potranno subire per questo cantiere, soprattutto perché per qualche mese non sarà fruibile l’ascensore». fanno sapere da Palazzo.

Nei prossimi giorni, all’ingresso del comune si potrà comunque consultare una segnaletica specifica in cui verranno indicate le nuove ubicazioni.

L’area di cantiere comprenderà una parte di piazza Crivelli Serbelloni e, conseguentemente, coinvolgerà anche alcuni parcheggi. I lavori si protrarranno per circa otto mesi.