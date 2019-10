L’uso della tecnologia in sanità: quando le macchine aiutano a fare la differenza

Macchinari sempre più sofisticati insieme a specialisti capaci e attenti sono la miglior garanzia nella cura del paziente.

Lo sanno bene al Centro Polispecialistico Beccaria dove il rinnovamento del parco tecnologico avviene ogni 4 o 5 anni, un intervallo legato spesso dall’arrivo sul mercato di modelli dalle performance migliori.

« La tecnologia è una parte fondamentale nella sanità di oggi – commenta Claudio Pucci amministratore delegato del Centro Beccaria – L’occhio del professionista, la sua sensibilità, l’acume scientifico sono fondamentali ma i macchinari migliorano e dilatano le capacità dello specialista che riesce a individuare anche i più piccoli segni. La volontà di stare sempre al passo con le novità migliorative è una garanzia che offriamo ai nostri utenti ma anche ai nostri medici per metterli nelle condizioni ottimali di svolgere il proprio dovere».

La diagnosi precoce, lo dicono le statistiche, salva molte vite. Nel caso del tumore al seno, per esempio, si parla del 95% dei casi: « Gli acquisti che facciamo sono sempre concordati con i medici che ricevono nel Centro Polispecialistico Beccaria – racconta il dottor Pucci – Anche io, comunque, giro spesso le varie fiere per comprendere cosa si muove nel settore tecnologico. A breve ci sarà il più grosso appuntamento dedicato alla tecnologia sanitaria a Dusseldorf e noi saremo sicuramente presenti».

Il Centro Beccaria ha recentemente rinnovato il reparto diagnostico con l’acquisto di una macchina radiologica di ultima generazione e di ecografi innovativi come quello a disposizione della cardiologia : « Nel laboratorio analisi – spiega l’amministratore delegato – l’elevato numero di esami eseguiti ci permette di concordare con i produttori gli adeguamenti tecnologici tali da essere costantemente aggiornati e mantenere lo standard qualitativo il più elevato possibile».

Il parco tecnologico è costruito in maniera tale da garantire il servizio senza interruzioni dovute a guasti improvvisi: ogni macchinario è sostituibile, con la sola eccezione della risonanza: « In questo caso noi offriamo esami di livello intermedio – rivela Claudio Pucci – riteniamo che la diagnostica di livello superiore, tipo quella all’encefalo, spetti all’ospedale dove esistono percorsi di presa in carico per determinate patologie più urgenti e gravi».

Recentemente, proprio in occasione dell’avvio del mese rosa della prevenzione, una ricerca nazionale ha denunciato numerose inefficienze e macchinari obsoleti non più in grado di offrire garanzie di risultato agli utenti: « Avere un macchinario è importante , ma è altrettanto fondamentale averlo efficiente e in grado di garantire standard qualitativi di massima sicurezza».