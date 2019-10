Menopausa: visite gratuite al Galmarini

L’ASST dei Sette Laghi partecipa alla giornata mondiale della menopausa promossa da O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale per la salute della Donna.

In particolare, la Ginecologia dell’Ospedale di Tradate propone delle visite gratuite per problemi legati alla menopausa.

Le visite si svolgeranno il 18 ottobre negli ambulatori di Ginecologia, al 2° piano del Monoblocco di Piazza Zanaboni, 1.

E’ necessaria la prenotazione telefonando, dal 4 ottobre prossimo, al numero 0331 817423.