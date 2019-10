Il Festival Del Racconto presenta un omaggio ad Andrea Camilleri, grande scrittore, regista, autore teatrale e televisivo, scomparso nel luglio 2019. Un’occasione per ricordare il conferimento del Premio Chiara alla Carriera nel 2010 a Luino “per avere sedotto l’intero pianeta con la grazia inarrivabile delle sue storie, quintessenza di una Sicilia verissima ed inventata”. (nella foto un momento della sua visita a Luino, quando ricevette il premio)

L’appuntamento è per domani 17 ottobre alle ore 21 al Cinema Castellani, di Azzate (ingresso gratuito). La serata è presentata da Mauro Novelli, insegnante di Letteratura italiana contemporanea all’Università degli Studi di Milano. È autore di volumi e studi di ambito otto-novecentesco. Per i Meridiani Mondadori ha curato le Opere di Piero Chiara. È vicepresidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani. Ha scritto per vari periodici, tra cui Linea d’ombra, Tirature, Wuz, Diario, Letture, Saturno.