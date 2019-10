Openjobmetis vicina al colpaccio: nel testa a testa vince la Virtus

A tanto così dal fare il colpaccio. La Openjobmetis esce senza punti da un infuocato PalaDozza e pure con un pizzico di rammarico per non essere riuscita a far saltare il banco, perché i biancorossi perdono di misura (87-80, pure troppo largo il divario) anche a causa di quelle piccole sbavature su cui alla vigilia Caja aveva predicato grande attenzione.

Per battere la capolista, imbattuta tra Italia ed Europa, sarebbe infatti servita la prestazione perfetta che, purtroppo, non è arrivata. Una palla persa qua, un rimbalzo sfuggito là, una tripla aperta mandata sul ferro, due liberi sbagliati nel momento decisivo, qualche uomo al di sotto dello standard: la lista dei dettagli è implacabile, però va anche detto che la Openjobmetis ha fatto anche tante cose belle, che avevano fatto cullare il sogno dell’impresa. Merito di quella solidità che ben conosciamo e che era svanita contro Sassari: Ferrero e soci non hanno mai mollato, hanno saputo incassare i colpi nei momenti negativi e poi hanno trovato le giocate utili per tornare sempre in corsa.

Certo, Varese ha esagerato un’altra volta con il tiro pesante (ben 41 tentativi), però quando la mira nella ripresa è tornata a funzionare, per Bologna sono stati guai. La scelta di girare lontano dall’area ha cause strutturali che poi si riflettono nella lotta a rimbalzo: Simmons è stato un totem (15 rimbalzi totali) lasciato un po’ troppo solo contro un’avversaria più alta, possente e atletica. Vene, che ha avuto mal di schiena in settimana, non è riuscito a incidere così come Peak, e quindi la trazione biancorossa è andata ancora di più sull’esterno. Dove Mayo ha fatto a tratti il fenomeno e dove Jakovics, pur con tanti errori, ha confermato spirito buono e faccia tosta.

Due notazioni per finire: la prima su Clark, che ha fatto il suo esordio in campionato, faticando per lunghi tratti ma poi anche trovando qualche rasoiata positiva. La seconda sui fischietti: dire che hanno girato la partita è onestamente troppo, però nel dubbio tante volte è stata premiata la Vu Nera. Con la “chicca” di un tiro libero sbagliato da Teodosic e fatto ripetere: era il primo di due, mai vista una decisione simile che, inoltre, ha portato un tecnico per proteste a Caja. Con qualche fischio invertito, sarebbe finita così?

SEGAFREDO V. BOLOGNA – OPENJOBMETIS VARESE 87-80

(21-22, 40-34; 57-55)

V. BOLOGNA: Markovic 14 (4-5, 1-3), Gaines 10 (1-2, 2-3), Weems 4 (2-6, 0-4), Ricci 13 (2-3, 3-6), Gamble 9 (3-6); Pajola 5 (1-1, 1-2), Baldi Rossi (0-1), Cournooh 3 (1-1 da 3), Hunter 10 (5-6), Teodosic 19 (2-6, 2-5). Ne: Deri, Nikolic. All. Djordjevic.

VARESE: Mayo 27 (4-7, 5-7), Tambone (0-1 da 3), Peak 6 (0-3, 2-5), Vene 5 (1-2, 1-7), Simmons 9 (4-7); Clark 8 (1-3, 2-6), Jakovics 14 (1-1, 3-11), Natali 4 (1-1 da 3), Gandini, Ferrero 7 (2-3, 1-3). Ne: De Vita, Seck. All. Caja.

ARBITRI: Mazzoni, Grigioni, Nicolini.

NOTE. Da 2: B 20-36, V 13-26. Da 3: B 10-24, V 15-41. Tl: B 17-29, V 9-13. Rimbalzi: B 48 (18 off., Gamble 8), V 36 (13 off., Simmons 15). Assist: B 23 (Weems 9), V 12 (Mayo 4). Perse: B 14 (Ricci 4), V 12 (Jakovics, Vene, Clark 3). Recuperate: B 8 (Markovic 4), V 5 (Peak 3). Usc. 5 falli: Mayo. F. antisportivo: Peak. F. tecnico: Caja.