Una partita a Burraco per solidarietà

Una grande partita a Burraco ma sopratutto una giornata da vivere insieme e un’occasione per fare beneficenza. L’appuntamento è per sabato 26 ottobre, alle 15, al centro anziani di Via Maspero, ed è organizzato dall’associazione Varesina per il MieloMeningoCele – ODV.

Il pomeriggio è aperto a tutti. L’Associazione Varesina per il Mielomeningocele – ODV (AVMMC) è stata costituita nel 1978, prima del genere in Italia di altre associazioni similari, aggrega le persone con malformazioni congenite al tubo neurale, le loro famiglie e persone di buona volontà, volontari e simpatizzanti, sensibili alla disabilità.

AVMMC assiste i propri associati agevolando l’iter dei necessari controlli sanitari periodici. Svolge opera di informazione, divulgazione e sensibilizzazione al suo interno e nei confronti della società. Cura la promozione e la partecipazione alle iniziative che mirano a migliorare le conoscenze sulla malattia, divulgandone i progressi e le esperienze innovative sia nel campo medico che socio-assistenziale. Si fa interprete, nelle sedi opportune, delle problematiche e dei bisogni delle persone disabili per poter assicurare loro una assistenza qualificata, adeguata e organizzata a misura delle loro esigenze.

L’associazione aderisce ai Coordinamenti delle Associazioni di Volontariato di Varese, a Ledha Varese e ad altri organismi, per cooperare al miglioramento della vita e delle relazioni dei propri utenti.

Per iscrizioni telefonare al 347 1945232 oppure allo 0332/263483. La quota singola è di 10,00€ – seguirà un aperitivo.