Passeggiata a sei zampe per le vie di Busto

Domenica Busto Arsizio sarà inondata di cani e rispettivi padroni per una camminata di 2 km a sei zampe (inizierà alle 9.30 dal Museo del Tessile in via Volta 6).

Padroni e cani potranno ritrovarsi insieme per una zampettata in compagnia per le vie del centro grazie all’organizzazione di questo evento realizzato dal consigliere comunale Alessandro Albani e dell’amica Susanna Candiani con il sostegno dell’associazione Free Runner Team e il patrocinio del comune di Busto Arsizio.

La partecipazione è a pagamento, 5 euro a cane, e i fondi raccolti saranno devoluti all’associazione Piccoli Animali Randagi che si prende cura degli ospiti del canile municipale di Busto. Al termine si terrà anche una piccola manifestazione di agility dog.