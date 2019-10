Il Pedibus conquista i bambini di Cuvio: andata e ritorno

Lo scorso 14 ottobre è partito il Pedibus a Cuvio, per accompagnare i bambini alla Scuola primaria Mascioni. Puntuali come non mai i piccoli passeggeri si sono presentati al capolinea con zaini e sorrisi pronti per la nuova avventura.

In effetti il percorso, studiato in sicurezza grazie alla collaborazione della Polizia Locale, riserva ogni giorno qualche piccola sorpresa che i bambini hanno subito saputo cogliere: il saluto di persone sconosciute che incontrano, l’appuntamento con Manuela dell’Ufficio Postale, l’incontro di animali come i piccioni di via Pretorio o il cane di via Trieste (che hanno ribattezzato “Wulf”).

“Il tragitto casa-scuola, oggi come ieri, non è semplicemente la strada che porta a scuola, ma rappresenta anche uno spazio importante di maturazione e crescita personale – spiega Daniela Mior, presidente dell’associazione Il Pergolario, promotrice dell’iniziativa – I bambini imparano ad affrontare la strada in sicurezza, coltivano nuove amicizie e rafforzano il proprio senso di responsabilità. E, non ultimo, un po’ di moto quotidiano aiuta a star meglio!”

I vantaggi sono anche per le famiglie: il pedibus parte dall 7:30 e rappresenta un vero e proprio pre-scuola; inoltre il tempo “risparmiato” per accompagnare i figli a scuola può essere impiegato per altre necessità. Si risparmiano i soldi della benzina e anche l’ambiente ringrazia.



Si parte dal centro storico e si attraversa la strada provinciale, che è il punto più pericoloso, per raggiungere la scuola. Il percorso si fa tutti i giorni all’andata, con il freddo e con la pioggia, fino alla fine dell’anno scolastico.

“Dal 21 ottobre inoltre stiamo sperimentando il Pedibus anche per l’uscita – racconta Mior – In effetti la partecipazione è più limitata, perché molti bambini sono impegnati nelle attività pomeridiane extrascolastiche e il tempo per fare una bella passeggiata non è sufficiente, così alcuni prendono il passaggio del Pedibus solo fino al parcheggio”.

Un ringraziamento speciale va ai volontari del Pergolario che a turno “guidano” il Pedibus e all’Associazione nazionale Carabinieri in congedo del nucleo di Azzio che, senza esitazioni, hanno offerto il loro prezioso contributo. “Un grazie anche alle maestre di Cuvio che con entusiasmo ci hanno accolto e ci agevolano quotidianamente i recupero dei bambini all’uscita delle lezioni – conclude la Mior – Confidiamo che il progetto possa essere un esempio contagioso da condividere anche con altre realtà perché una mobilità sostenibile è possibile”.

Disponibile a testimoniare la propria esperienza, il Pergolario sta cercando volontari per realizzare un altro percorso che raggiunga la scuola da un altro capolinea (il parcheggio del centro commerciale adiacente all’Ufficio Postale di Cuveglio). All’iniziativa possono partecipare tutti i bambini che frequentano la Scuola Primaria di Cuvio, indipendentemente dal Comune di residenza. Per maggiori informazioni: 3667550411 – Daniela (anche via WhatsApp)

Il Pargolario è in via Ronchetto 13, a Cuvio. Email: ilpargolario@gmail.com.