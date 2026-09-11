Festa a Cuvio, la signora Elena compie 102 anni
Nata in provincia di Rovigo nel 1924, Elena Leonardi si trasferì a Bardello quando aveva 12 anni. Nubile con la passione per il ballo liscio è festeggiata da tutta la RSA Prealpina
Giornata di festa, quella di oggi – 11 settembre – negli spazi della RSA Prealpina di Cuvio: è il giorno dedicato alla signora Elena che taglia l’invidiabile traguardo dei 102 anni. Elena Leonardi è infatti nata a Lendinara, in provincia di Rovigo, l’11 settembre 1924, primogenita di una famiglia numerosa visto che dopo di lei sono nate cinque sorelle e sei fratelli.
Veneta di nascita, Elena però è varesotta di adozione visto che nel 1936 – a 12 anni – si è trasferita a Bardello dove poi ha trovato lavoro come operaia in una ditta specializzata nel produrre articoli ortopedici. La signora Leonardi non si è mai sposata e ha sempre vissuta con uno dei fratelli ma nel corso della sua vita ha sviluppato numerose passioni.
Il ballo liscio e il mare, innanzitutto, ma anche la lettura delle riviste e le passeggiate senza però dimenticare l’aspetto religioso. Elena recita ogni giorno il Rosario. A livello di “gola” però ogni tanto si concede qualche peccatuccio, con predilezione verso i dolci (e il caffè).
Giunta alla RSA Prealpina nel maggio del 2025, Elena ama sia gestire il proprio tempo libero sia partecipare ad altre attività con gli altri ospiti: bowling e pallavolo in squadra sono tra i passatempi preferiti cui dedica attenzione ed energia. Un modo di affrontare le proprie giornate che la rende popolare tra gli altri ospiti e il personale della residenza. Affetto che Elena ricambia con generosità.
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