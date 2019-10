Piccoli programmatori crescono con il Coding in biblioteca

Inizia con la mattinata di domenica 13 ottobre un nuovo percorso gratuito di Coding rivolto a bambini e ragazzi, dagli 8 anni in su, promosso dalla Biblioteca civica di Barasso.

Si tratta di una serie di laboratori organizzati in collaborazione con il movimento internazionale “Coder dojo” e pensati per promuovere un avvicinamento di giovani e giovanissimi alle attività di programmazione e di pensiero computazionale e di programmazione da mettere in pratica con lo sviluppo di giochi, siti web e app.

Il corso si svolgerà indicativamente una domenica ogni 3-4 settimane, dalle 09.30 alle 12.30, sempre negli spazi della Biblioteca comunale di Barasso (in via Don Basilio Parietti 6).

La partecipazione è totalmente gratuita.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a barasso.it@coderdojo.com oppure https://zen.coderdojo.com/dojos/it/barasso-va/barasso-library.