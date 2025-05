A Barasso “Storie a passi di voce”: letture per bambini e genitori alla Biblioteca Comunale

L’iniziativa è rivolta a bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati dai propri genitori e rientra nell’ambito del programma nazionale Nati per Leggere

Un’occasione speciale per condividere il piacere della lettura tra genitori e figli si terrà sabato 24 maggio 2025 alle ore 15:30 presso la Biblioteca Comunale di Barasso. L’iniziativa, dal titolo “Storie a passi di voce”, è rivolta a bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati dai propri genitori e rientra nell’ambito del programma nazionale Nati per Leggere.

Si tratta di un ciclo di letture che sorprendono e coinvolgono, pensato per stimolare l’immaginazione dei più piccoli e rafforzare il legame familiare attraverso la narrazione condivisa. L’appuntamento sarà condotto dall’operatrice volontaria RoRo, con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla lettura in modo naturale, giocoso e affettuoso.

Nati per Leggere è un progetto promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus, che da anni si impegna nella promozione della lettura in famiglia, riconoscendo l’importanza dei libri nello sviluppo affettivo e cognitivo nella prima infanzia.

L’iniziativa è a partecipazione gratuita, ma è richiesta la prenotazione, data la disponibilità limitata di posti. Per iscriversi è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo: biblioteca.barasso@gmail.com.

Un pomeriggio all’insegna della scoperta, delle emozioni e delle parole che uniscono, pensato per far crescere, leggere e sognare insieme.