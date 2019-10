“Racconti per immagini”, una serata su Piero Chiara

“Racconti per immagini” vuole essere una serata tra amici che si ritrovano ad ascoltare racconti di piccole storie di provincia di un tempo, ormai lontano ma sorprendentemente attuale, che esce dai suoi ristretti confini per diventare “specchio del mondo”.

Il corto “La provincia specchio del mondo”, che verrà presentato durante la serata, è arrivato tra i 6 finalisti al concorso videomaking 2018 del Premio Chiara.

Scritto e diretto da M.Teresa Garzola, è stato l’idea ispiratrice di questa serata che, senza avere la pretesa di una dissertazione sull’autore, intende essere l’occasione per parlare dell’uomo Chiara (e magari scoprire qualcosa su di lui).

Sarà certamente l’occasione per ascoltare la sua voce e vedere Luino così come lui l’ha vista e descritta.

Sulle orme dell’uomo Piero Chiara, si ritrova l’autore di tante piccole storie di paese che la sua penna ha reso universali. Le parole scritte diventano (come lui amava fare) voce che racconta, acute riflessioni, scanzonata ironia, scandite

dalle immagini di quel lago e di quei luoghi da cui lo scrittore ha sempre tratto ispirazione.

VENERDÌ 25 OTTOBRE, ORE 20:45

BIBLIOTECA COMUNALE DI BARASSO

INGRESSO GRATUITO – A SEGUIRE RINFRESCO