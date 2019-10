Samarate accoglie il nuovo parroco don Nicola

Dopo aver salutato e ringraziato don Quirino per gli otto anni in cui è stato il responsabile, la Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza di Samarate accoglie con gioia il suo nuovo parroco don Nicola Ippolito.

Nato a Saronno 58 anni fa, don Nicola arriva da Rho: si è già sistemato in quel di Samarate e domenica 13 ottobre farà il suo ingresso ufficiale.

Il programma alterna momenti di meditazione e preghiera a momenti più conviviali come la cena di benvenuto. Nel dettaglio venerdì 11 alle 20.45 nella chiesa di San Macario una liturgia della Parola e una meditazione di don Antonio Torresin in preparazione all’ingresso del nuovo parroco. Sabato 12 alle 15.00 nella chiesa di Samarate una santa messa per tutti gli anziani e ammalati della comunità mentre domenica 13 sarà il centro dei festeggiamenti: alle 17.15 nell’atrio del palazzo comunale accoglienza, saluto delle autorità civili e corteo verso la chiesa parrocchiale di Samarate dove alle 18.00 alla presenza del vicario episcopale ci sarà la santa messa solenne. Al termine in piazza Italia un aperitivo per tutti e una cena di benvenuto in oratorio.

Lunedì 14 ci sarà spazio anche per il ricordo dei defunti di tutta la comunità e per quelli della famiglia di don Nicola con una santa messa alle 20.45 presso la chiesa di Verghera.