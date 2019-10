A Saronno l’atmosfera natalizia parte in anticipo, grazie al Duc

Quest’anno le luminarie a Saronno partono in anticipo.

Grazie all’iniziativa del Distretto Urbano del Commercio che ha lanciato su Facebook l’idea di montare le luminarie già per la festa del Trasporto di domenica 27 ottobre.

Operai già al lavoro dalle prime luci di mercoledì 23 ottobre, quindi, per un’atmosfera natalizia che parte con due mesi di anticipo: «Questa operazione andrà a beneficio di tutti, renderà la città più festosa e scintillante – si legge nella nota del Duc -. Perciò chiediamo la collaborazione di tutti gli esercizi commerciali, in questi giorni stanno passando nelle vostre attività i nostri incaricati per la riscossione delle quote, accoglieteli con gentilezza e partecipate a questa iniziativa, dimostriamo a tutti che teniamo alla nostra città, perché le luminarie contribuiscono a rendere più belle e magiche le strade».