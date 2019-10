Scontro tra un’auto e una moto, soccorsi sul posto

Incidente stradale a Castiglione Olona dove intorno alle 11.30 si sono scontrati un’automobile e una moto.

L’impatto tra i due mezzi è avvenuto in via Alessandro Volta e sul posto è intervenuto il personale sanitario con un’ambulanza e un’automedica con la massima urgenza per prestare soccorso ad un uomo di 48 anni rimasto coinvolto nell’incidente. (Foto di repertorio)