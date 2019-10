Scontro in via Giusti, pomeriggio di code da Malpensa

Uno scontro automobilistico ha complicato nel primo pomeriggio di venerdì 11 ottobre la viabilità su via Giusti, l’arteria trafficatissima che collega Malpensa a Somma Lombardo.

L’impatto tra le due auto coinvolte è avvenuto intorno alle 15 in direzione del centro città (poco distante dal distributore di benzina). Gli operatori del servizio sanitario hanno prestato soccorso a tre persone che, tuttavia, sono state ritenute ferite in maniera non grave.

Diverso il bilancio per la viabilità: lungo la tratta si sono fermate lunghe code. (Foto di un lettore)