Scuola di Italiano per stranieri a Luino

Continuano i corsi di Italiano per Stranieri presso l’Istituto comprensivo “Bernardino Luini” di Luino. La scuola è stata aperta anche durante i mesi estivi, ma con l’arrivo dell’autunno si stanno inserendo nuovi studenti. Studiare insieme è assai proficuo: si superano più facilmente e con maggior serenità le difficoltà. I corsi sono gratuiti, in quanto gli studenti sono sostenuti e motivati da insegnanti messe a disposizione dalla Cooperativa Agrisol, certificate nella didattica dell’Italiano per stranieri e da volontarie desiderose di aiutare concretamente ed in prima persona il prossimo.

Un grazie particolare va al dirigente scolastico del CPIA di Varese, prof. Roberto Caielli, e alla preside della Scuola di Luino, prof. Raffaela Menditto, che collaborano proficuamente per la buona riuscita dei corsi di italiano.

Gli studenti hanno la possibilità di frequentare tre differenti corsi, a seconda del livello di partenza: corso base, intermedio ed avanzato. Ultimamente, vista la domanda crescente, si è aggiunto anche un corso per analfabeti, frequentato perlopiù da donne arabofone, che, per svariate ragioni, non hanno potuto frequentare la scuola nel loro paese d’origine.

Al termine dei corsi vengono rilasciati attestati di alfabetizzazione e di A1, che non hanno valore legale, ma che dimostrano l’impegno degli studenti nell’apprendimento della nostra lingua. La scuola “Bernardino Luini” è anche sede di esami del CPIA per conseguire la certificazione A2, che ha valore legale. Attualmente seguono i corsi studenti di svariate nazioni: Ucraina, Santo Domingo, Cina, Marocco, Eritrea, Somalia, Iran, Armenia, Albania, Bangladesh e Sri Lanka.

L’obiettivo primario di ciascuno di loro è sicuramente legato all’emancipazione e all’integrazione, sia in famiglia, sia nei rapporti con le tipiche realtà quotidiane in cui entrano in contatto nel loro vivere in Italia: uffici pubblici, attività commerciali, relazioni interpersonali lavorative o amicali, in cui è indispensabile interagire in Italiano.

A dimostrazione di ciò, Anastasia, una mamma ucraina di quaranta anni, ritiene importante dare il buon esempio ai suoi figli, con i quali si è appena ricongiunta in Italia e che da poco hanno cominciato a frequentare la scuola dell’obbligo: per poterli seguire al meglio nella loro crescita, reputa necessario che i genitori stranieri imparino l’Italiano. Un buon livello di conoscenza della lingua, inoltre, le permette di concentrarsi sulla ricerca di un lavoro inerente al livello di studio che ha conseguito in Ucraina.

Dello stesso parere è anche Anvar, un iraniano coetaneo di Anastasia, che aggiunge che, oltre a parlare la lingua, è necessario conoscere la cultura del paese in cui cresceranno i suoi figli. E’ consapevole, infatti, che è la lingua il veicolo indispensabile per conoscere i valori culturali, letterari ed artistici del paese in cui è emigrato. Un’altra giovane studentessa albanese e madre di un bambino di tre anni, orienta i suoi sforzi di apprendimento, motivata anche dalla necessità di interagire con le maestre d’asilo del figlio, che da poche settimane frequenta la scuola materna con bambini italiani: la velocità di acquisizione dell’Italiano da parte di suo figlio le serve da stimolo per motivarsi quotidianamente ad apprendere la nostra lingua.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno: è possibile ricevere informazioni su giorni di frequenza ed orari il lunedì e martedì dalle 12.30 alle 13.00, presso la Scuola Media “Bernardino Luini”, Viale delle Rimembranze 4, Luino, sede dei corsi.

Cristina Pusceddu