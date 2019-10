Sempre più italiani acquistano depuratori dell’acqua per le loro case

Sono in crescita le famiglie in Italia che decidono di acquistare un depuratore per l’acqua e di utilizzare questo strumento per ottenere dell’ottima acqua da bere, senza dover per forza acquistare l’acqua in bottiglia per essere sicuri della qualità del prodotto.

Il mercato italiano del settore è uno dei più floridi e attualmente un buon numero di italiani ha già un depuratore nella propria abitazione o sta pensando di installarne uno per iniziare a godere dei benefici che è in grado di offrire.

Depuratore per acqua: ecco come funziona

Negli anni si è avuta un’evoluzione di questi dispositivi, ma il modello di funzionamento dei depuratori per acqua è rimasto legato al fenomeno dell’osmosi inversa, che è di fatto quello che viene impiegato ogni giorno per rendere l’acqua pulita e sicura.

A chi acquista un depuratore d’acqua viene data la possibilità di eliminare dall’acqua eventuali sostanze inquinanti, che altrimenti sarebbero introdotte nell’organismo per via alimentare. È in questo modo che il calcare, i metalli pesanti, il cloro ed altre sostanze presenti in soluzione vengono trattenuti, così che l’acqua venga filtrata prima di uscire dal rubinetto per essere bevuta o utilizzata per cucinare.

I vantaggi di un depuratore d’acqua domestico

Acquistando e installando un depuratore d’acqua domestico si potrà iniziare a godere fin da subito dei vantaggi che questo è in grado di offrire e che spiegano anche il successo di questo strumento tra le famiglie italiane.

Bere acqua del rubinetto non è la scelta migliore per la propria salute, perché potrebbe avere in soluzione delle sostanze potenzialmente tossiche: grazie al depuratore l’acqua sarà prima sottoposta ad una purificazione per osmosi inversa e solo in un secondo momento scorrerà dal rubinetto.

Questo significa che si potrà iniziare a bere acqua pura direttamente dal rubinetto, senza dover acquistare acqua in bottiglia al supermercato. Tutto questo ha delle ripercussioni importanti non solo sulla salute dei membri della famiglia.

A risentirne positivamente saranno anche il bilancio economico familiare e l’ambiente. L’utilizzo di un depuratore consente infatti di risparmiare sulla spesa mensile – l’acqua in bottiglia costa sicuramente di più rispetto a quella del rubinetto depurata – e di inquinare meno, perché si evitano le bottiglie in plastica e gli imballaggi.

L’acqua depurata può inoltre essere utilizzata per cucinare. Mentre quando si tratta di bere si fa attenzione a scegliere l’acqua minerale e a evitare quella del rubinetto se non si ha un depuratore, quando si tratta di cucinare viene spontaneo aprire il rubinetto, non preoccupandosi del fatto che l’acqua possa contenere in soluzione altre sostanze. Dopo l’installazione del depuratore utilizzare l’acqua del rubinetto per cucinare non sarà più svantaggioso.

Depurare l’acqua di casa con Cleone

Nella fase di scelta di un depuratore d’acqua domestico bisogna valutare le diverse soluzioni disponibili in commercio. Uno dei modelli migliori è Cleone, che si presenta con diverse caratteristiche degne di nota e che lo hanno reso molto popolare in Italia.

Si tratta, innanzitutto, di un depuratore resistente, non a caso viene definito il carro armato. Alla resistenza si affianca la comodità di avere in casa un depuratore di alta qualità ed in grado di purificare l’acqua silenziosamente.

Sfruttando l’osmosi inversa, questo modello garantisce delle prestazioni eccellenti. I test hanno dimostrato che Cleone è capace di rimuovere dall’acqua domestica fino al 99,9% di impurità, restituendo dunque un’acqua pura e sicura da bere, adatta a tutti i membri della famiglia.

Tra i punti di forza che hanno reso questo modello così richiesto in Italia c’è anche il notevole risparmio. A differenza di altri depuratori domestici di acqua, infatti, non è previsto nessun costo iniziale per assicurarsi le prestazioni di Cleone. Le uniche spese economiche che dovranno affrontare le famiglie saranno quelle a cadenza annuale, legate alla manutenzione del prodotto.