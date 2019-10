Una serata con “Papà travel experience” e il suo racconto

Non è un diario di viaggio ma l’insieme di aneddoti, riflessioni, e percorsi non solo turistici di un genitore che ha fatto della scoperta del mondo lo scenario principale in cui costruire il rapporto con la figlia. Si tratta del libro “Papà travel experience”, pubblicato da Ultra e scritto dal papà varesino Beppe Lamberto (autore dell’omonimo blog) che sarà presentato giovedì 17 ottobre alle ore 21 al “Caffè teatro nazionale 2.0” di Samarate (in via Indipendenza 10).

“Il tempo che abbiamo a disposizione è troppo poco – scrive Lamberto con riferimento alla sua condizione di “papà separato” – quindi se voglio aiutarla a costruire la donna che sarà non posso limitarmi a passarlo. Lo devo vivere insieme a lei. Il viaggio dunque non è il fine ma il mezzo“. E seguendo questo filo rosso l’autore porta i lettori a scoprire come grandi città d’arte, i parchi dietro casa o il Sentiero di Santiago possano essere lo spunto per costruire non solo esperienze ma soprattutto un rapporto pieno di significati.

L’evento è promosso dall’associazione Samarate Loves book.

La partecipazione è libera e gratuita.