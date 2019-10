Serie C, Pro Patria – Lecco in diretta

Allo “Speroni” la Pro Patria ospita il Lecco per l’ottava giornata del campionato di Serie C. I tigrotti cercano una vittoria dopo la sconfitta di Arezzo mentre sulla panchina bluceleste esordio per l’allenatore Gaetano D’Agostino.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI