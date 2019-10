Si è spenta Anna Cinelli, ex consigliere comunale di Saronno

Si è spenta a 71 anni Anna Cinelli, volto noto e apprezzato della politica saronnese.

Ex consigliere comunale della civica Saronno Bene e candidata con la lista Insieme in appoggio a Giorgio Gori alle elezioni regionali del 2018, in molti la ricordano come una persona impegnata, sorridente, equilibrata.

«La si incontrava spesso in centro col suo cagnolino. Sempre sorridente, di buon umore, era persona calibrata, intelligente e disponibile al confronto – ricorda Francesco Banfi, consigliere comunale indipendente di Saronno -. Pur partendo da idee differenti e allora da esterno, ho potuto notare che la signora Cinelli da consigliere con l’amministrazione Porro (2010-2015) aveva ottenuto il traguardo del registro biologico spendendosi in prima persona e dimostrando capacità di diplomazia e mediazione non comuni. Sono qualità, idee ed un sorriso che mancheranno».

«Apprendiamo con profonda commozione che stanotte, dopo una breve malattia, é mancata Anna Cinelli. Anna fu un’attenta e preparata Consigliere Comunale con l’Amministrazione Porro, sempre presente nelle attività di tipo sociale presso l’Auser e socio fondatore della Rete Rosa. Anna é stata una persona determinata, intelligente e sensibile, spiritosa e sempre positiva che mancherà molto alla vita politica e sociale della città, oltre che a tutti coloro che l’hanno conosciuta», ricorda Franco Casali di Tu@Saronno.