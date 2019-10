Thursday for future, un giorno “senza zaino” pensando all’ambiente a Verghera e Samarate

«Un giorno senza libri e zaino per fare didattica innovativa nella scuola, per la nostra scuola e l’ambiente». A Samarate si studia il rispetto per l’ambiente, ma lo si pratica anche, con un pomeriggio dedicato alle pulizie del giardino esterno.

Il progetto coinvolge le scuole primarie di Verghera e Samarate (via Dante): «I bambini lasceranno libri, quaderni e matite per fare didattica attiva e un momento intenso di educazione ambientale insieme a maestre, educatori e volontari» spiega la dottoressa Elisa Terrazzan, dirigente scolastica del Comprensivo.

«La didattica passa attraverso azioni concrete pensate per sé, gli altri e l’ambiente che viviamo quotidianamente. Sarà un giorno ricco di azioni significative che educano al rispetto e alla tutela partendo dalla cura del nostro spazio di vita. Come dice Greta, non si è mai troppo piccoli per fare la differenza. Con tale spirito tutto l’Istituto Comprensivo di Samarate si attiva e qualifica la didattica con percorsi di educazione ambientale anche durante tutto l’anno scolastico sul tema dello spreco e riciclo dalla scuola dell’infanzia sino alla scuola secondaria di primo grado».

Al mattino è prevista, come detto, un’attività specifica di formazione ambientale, mentre successivamente i bambini faranno “pratica” prendendosi cura dello spazio esterno della scuola.

In caso di pioggia la giornata si svolgerà comunque e la pulizia si effettuerà venerdì 25 ottobre.