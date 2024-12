A Lonate la seconda assemblea sulle nuove rotte di Malpensa

Lunedì 9 dicembre, alle ore 21.00, nella Sala Bosisio del monastero di San Michele, a Lonate Pozzolo, si terrà un’assemblea pubblica sulle rotte di dell’aeroporto di Milano Malpensa.

Durante l’incontro, saranno presentati i risultati della recente sperimentazione di nuove rotte di decollo e le azioni antirumore previste.

L’incontro vedrà la partecipazione dei sindaci del territorio e dei tecnici di Enav (ente della navigazione) e Sea (gestore aeroportuale), che illustreranno i dati raccolti e le misure adottate per mitigare l’impatto acustico derivante dalle operazioni aeroportuali. Sarà un’importante occasione per i cittadini di essere informati sugli sviluppi e per esprimere le proprie opinioni e preoccupazioni in merito.

Soprattutto dall’estate in avanti la sperimentazione è stata oggetto di molte contestazioni in particolare a Coarezza e Golasecca, nell’area Nord-Ovest dello scalo milanese. Un folto gruppo di cittadini ha anche presentato un esposto alla Procura di Busto Arsizio, denunciando il peggioramento della qualità di vita e la riproposizione di scenari di decollo già esclusi da precedente pronunciamento in sede civile. E appunto anche giovedì scorso non sono mancante le contestazioni.

L’assemblea di lunedì e la seconda sul territorio intorno a Malpensa, promossa in particolare per i cittadini di Lonate Pozzolo, Samarate, Turbigo, Nosate, Castano Primo, i territori interessati in particolare dai decolli notturni direzione Sud.