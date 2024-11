Rotte di Malpensa, il comitato di Coarezza prepara un esposto

Riceviamo e pubblichiamo il nuovo comunicato del comitato Vivere Coarezza relativo alla sperimentazione delle nuove rotte di Malpensa

Abbiamo presentato, tramite i nostri legali, un ESPOSTO alla Procura della Republica di Busto Arsizio dopo aver raccolto più di 100 adesioni per rivendicare i nostri sacrosanti diritti alla salute messi in discussione dalle nuove rotte, poco importa se a breve sarà ripristinato il vecchio scenario ma sarà solo una pausa mentre invece a noi sembra che tutto sia già scritto e deciso, a breve sarà indetta una conferenza stampa per illustrare ed entrare nel merito sui punti essenziali su cui poggia il nostro ESPOSTO.

il nostro Sindaco Bellaria continua a dichiarare che tutto verrà reso pubblico in un’assemblea di prossima convocazione ma allora perchè non ci vengono forniti sul sito del Comune tutti i dati completi di ARPA visto che è stata posizionata appositamente una centralina a Coarezza e a Golasecca.

Vogliamo conoscere giorno per giorno il numero degli aerei transitati sulle tre rotte (278/303/308) che interessano il nostro territorio oltre ai dati giornalieri del rumore rilevato partendo non dal classico LVA, sempre citato, ma dal LAeq sia diurno che notturno, in quanto il territorio di Maddalena, Coarezza e Golasecca non rientrano nella zonizazione acustica di Malpensae come ha scritto ARPA:

“Pertanto il parametro acustico da considerare é il LAeq che deve essere confrontato con i limiti di emissione di zona definiti dalla Zonizzazione Acustica Comunale“ CHIARISSIMO quindi l’LVA riguarda unicanente le zone classificate come A/B/C dell’intorno Aeroportuale mentre tutto il resto é di competenza comunale che deve rispettare i valori di rumore per le varie Classi già prefissati in precedenza.

Per quanto riguarda il numero delle persone esposte che viene continuamente citato é logico che nel momento in cui viene cancellata una rotta, la 318, gli abitanti che si trovano sotto questa SID ne hanno un grande beneficio ma se questo va a scapito di altri cittadini che sono già martoriati da altre rotte questo diventa un soppruso anche perché non esiste nessuna norma giuridica che giustifichi tale atto.

Pertanto noi siamo determinati ha continuare la nostra lotta e invitiamo il nostro Sindaco Bellaria a metterci a disposizione tutti i dati di ARPA e non solo quanto apparso recentemente sul sito del Comune che riteniamo totalmente insufficiente per una corretta discussione.

COMITATO VIVERE A COAREZZA

Fortina Maurizio