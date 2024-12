Incidente con il monopattino elettrico a Samarate: ferito un 28enne

Soccorsi in azione, verso le 13.30 di venerdì 6 dicembre a Samarate per un incidente stradale in via per Cardano, nei pressi della rotatoria di Cascina Costa. Ad avere la peggio è stato un uomo di 28 anni che era alla guida di un monopattino elettrico.

Sul posto, oltre i Carabinieri di Busto Arsizio, i sanitari che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasferito in codice giallo all’ospedale. È intervenuta in supporto anche l’auto medica. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente