Gli studenti del “Siai Marchetti” in visita alla Leonardo di Cascina Costa

Una preziosa opportunità per gli studenti dell’Istituto “Siai Marchetti” di Busto Arsizio: la visita presso uno degli stabilimenti di Leonardo, gruppo industriale internazionale che realizza capacità tecnologiche in ambito Aerospazio, Difesa & Sicurezza. L’evento si è svolto a fine marzo presso il sito di Cascina Costa di Samarate, sede centrale di Leonardo Elicotteri, ed è stato possibile grazie alla partecipazione degli studenti al PCTO In Volo con Leonardo, e che li ha visti tra i migliori classificati al contest associato.

Gli studenti sono stati accolti da Francesco Rossetti, Head of Education and Change Management di Leonardo Elicotteri, che li ha introdotti alla filosofia dell’azienda sottolineando l’importanza dello sviluppo tecnologico integrato con il know-how aziendale.

Successivamente, Dario Bonanno, Head of Advanced Materials & Industrialization Roadmap di Leonardo Elicotteri, ha tenuto una lezione sul processo di produzione e sul funzionamento degli elicotteri, illustrando i principali componenti e le innovazioni tecnologiche che ne caratterizzano la produzione.

Gli studenti hanno poi avuto l’opportunità di visitare il Museo Agusta che ha permesso loro di conoscere il glorioso passato di una delle imprese più importanti della provincia di Varese.

Infine, gli studenti sono stati accompagnati all’interno dell’azienda, dove hanno visitato l’hangar che ospita i prototipi dei convertiplani AW609 e Next Gen CTR, accompagnati dall’Ing. Claudio Cavagnino, Next Gen CTR System Integrator, avendo così la possibilità di vedere da vicino le tecnologie più avanzate in fase di sviluppo. Il convertiplano rappresenta una straordinaria innovazione nel campo dell’aviazione, unendo le capacità di decollo e atterraggio verticale degli elicotteri con la velocità e l’efficienza degli aerei.La visita alla Leonardo ha rappresentato un’occasione unica per entrare in contatto con una realtà aziendale di eccellenza, offrendo spunti preziosi per la crescita professionale dei partecipanti.

Il professore Roberto Alampi ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti del successo di questa visita. È stata una straordinaria occasione di apprendimento per i nostri studenti, che hanno avuto l’opportunità di vedere e capire le applicazioni pratiche delle tecnologie che studiano ogni giorno.” Un ringraziamento speciale agli ingegneri Dario Bonanno e Claudio Cavagnino, Dr. Francesco Rossetti e Patrizia Pozzoni per aver reso possibile la nostra visita.