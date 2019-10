“Ti scrivo questa lettera…”, il concorso sta per cominciare

“Ti scrivo questa lettera…”, il concorso letterario riservato ai giovani scrittori dai 9 ai 19 anni prende il via da Guidonia

Montecelio.

Per questa edizione l’apertura del Concorso prenderà il via da Guidonia, ospite dell’’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, vincitore del premio scuola della quarta edizione.

«Abbiamo pensato di inaugurare la nuova edizione riconoscendo il merito della scuola che ha avuto il maggior numero di premiati fra i suoi alunni partecipanti, segno di un livello qualitativo eccellente e di una particolare attenzione che il corpo docente di questo istituto ha voluto dedicare al tema della lettera, che è lo specifico del nostro Premio” spiega Aleksandra Damnjanovic, la Presidente dell’Associazione Culturale “La Rondine” di Cadegliano

Viconago, organizzatrice e anima del Premio.

Il tema di questa edizione si presta a coniugare alla presentazione del concorso anche quella del romanzo di Cristiano Parafioriti, giurato del Premio letterario, che cita nel titolo della sua opera “D’amore e di briganti” proprio l’argomento della lettera che i ragazzi dovranno inviare al Concorso: una ”Lettera d’amore” (a una persona cara, a un luogo del cuore, a qualcosa che per me è prezioso).

«In pieno accordo con il Comitato Organizzativo e la giuria tecnica abbiamo voluto ampliare il concetto di ‘amore’ – chiarisce ancora la presidente Damnjanovic – per non limitarlo all’aspetto romantico, che sarebbe ingiustamente penalizzante per la platea dei nostri scrittori più piccoli, ma anche ai luoghi che ci sono cari, alle persone a cui vogliamo testimoniare il nostro affetto e perché no, agli oggetti, ai nostri amici animali, ai giocattoli… e chi più ne ha, più scriva».

L’Associazione “La Rondine” è particolarmente grata alla Dott.ssa Gabriella Di Marco, Dirigente Scolastico del Da Vinci, per l’organizzazione della conferenza stampa rituale per il lancio del Premio nella cornice della scuola da lei diretta, che ha partecipato con tanto entusiasmo e successo alla scorsa edizione ma anche alle edizioni precedenti del concorso. Si ringrazia inoltre il docente Gerardo Caggiano, referente per il nostro progetto all’interno dell’Istituto già da diversi anni, per il costante entusiasmo e impegno.

Un grazie di cuore allo scrittore e storico Cristiano Parafioriti la cui presenza aggiunge prestigio a questo incontro con la presentazione del suo primo romanzo, pubblicato dopo le due raccolte di novelle, “Era il mio paese “ e “Sicilitudine”, già tradotte in 14 lingue.

All’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci a Guidonia ( Roma) ore 10.30 del 14 ottobre 2019, evento col patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio che interverrà con un rappresentante dell’Amministrazione.