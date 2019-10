Tre Valli, le strade si “fanno belle” per la sicurezza dei ciclisti

Oltre ai ripristini “usuali” di Open Fiber, c’è qualche cantiere in più nelle strade centrali di Varese in questi giorni: ad affrettare ripristini e consigliare la riparazione di buche è complice anche la Tre Valli, che fa passare centinaia di ciclisti professionisti nel centro città.

Alle velocità che prende il ciclismo, le irregolarità stradali possono essere un rischio enorme per i professionisti impegnati, per cui in diverse zone del centro si è provveduto a ripristinare il manto stradale prima della manifestazione.

Nella foto, un tratto centrale di viale Auggiari: ma ci sono altri punti della città coinvolti, come la centralissima piazza Monte Grappa.