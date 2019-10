Il truccabimbi assiste il dentista: è tempo di prevenzione

A ottobre, il mese della prevenzione dentale, il primo appuntamento dal dentista diventa un gioco fantasioso, capace di trasformare i piccoli pazienti in supereroi. Nelle giornate di sabato 5 e 19 ottobre i bambini potranno avvicinarsi in maniera giocosa alla prevenzione dei loro dentini con la truccabimbi, presente nello studio Digregorio (via Sabotino 12, a Varese), che li trasformerà nel loro eroe preferito.

Ogni genitore vuole sapere come prendersi cura al meglio del proprio bambino, ma spesso trovare da soli la risposta giusta è più difficile di quanto sembri: “È nato un dentino in seconda fila, cosa devo fare?” “Il mio bambino ha i denti in fuori! Quando è opportuno fare la prima visita ortodontica?”.

«La sfida per avere da grandi un sorriso armonico è puntare sulla prevenzione, smentendo quella convinzione ancora troppo radicata per cui “la prima visita con l’ortodontista va fatta quando ci sono tutti i denti definitivi”», spiega Michele Digregorio, che è anche istruttore di ortodonzia presso la Scuola di specializzazione dell’Università dell’Insubria.

Ortodonzia per i bambini significa soprattutto prevenzione e guida alla crescita scheletrica e dentale dei piccoli. «Ho visto genitori premurosi portare in studio i propri figli all’età di 2 anni spaventati da un dente da latte un po’ disallineato e altri prenotare una prima visita solo verso i 14 anni, ignorando una malocclusione già presente da tempo!», racconta denunciando la carenza di una corretta informazione sulla prevenzione in ortodonzia.

«Nella maggior parte dei casi – afferma – è utile fissare un primo controllo ortodontico specialistico entro i 6 anni, quando incomincia la permuta dei denti da latte e iniziano ad arrivare i primi denti permanenti».

Da qui l’idea di aderire anche quest’anno al mese dedicato alla prevenzione dentale, arricchendo l’appuntamento di un elemento giocoso in più: un truccabimbi a tema, in studio accanto al dentista nelle giornate di sabato 6 e 19 ottobre. Sarà l’occasione per i genitori di porre domande salute dentale e sulla corretta chiusura della bocca dei loro figli che potranno conoscere il dentista in modo più che sereno: divertente.

L’evento è gratuito per i bambini dai 5 ai 9 anni.

La prenotazione è obbligatoria al numero 0332 1952211.

Per i piccoli partecipanti è anche previsto un piccolo regalino.