Tumori al seno, la Valbossa “si tinge di rosa” e fa prevenzione

Esiste un’arma per rispondere al cancro: si chiama prevenzione. Ed è questa l’idea di fondo che muove un’iniziativa mai vista prima in Valbossa: una settimana intera dedicata alla prevenzione del tumore al seno, dal 12 al 26 ottobre. I dieci comuni della Valbossa, Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Castronno, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Inarzo si coloreranno di rosa e metteranno in campo varie proposte mirate alla sensibilizzazione ma anche alla vera prevenzione.

Si parte con visite senologiche gratuite su prenotazione sabato 26 ottobre presso gli ambulatori comunali di Azzate – Via Acquadro n. 4, Azzate (Per prenotazioni telefonare a: 348 6741083 dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 a partire da giovedi 10 Ottobre. Non serve impegnativa del medico, portare i precedenti esami). L’iniziativa è a cura di Caos.

“Più di 1000 donne all’anno si ammalano di cancro al seno in provincia di Varese – spiegano gli organizzatori – questo dato inquietante si allinea ad un dato molto rassicurante: la guarigione supera il 95% se la diagnosi è precoce. La letteratura scientifica affida all’anticipazione diagnostica la peculiarità della lotta al cancro nella profonda consapevolezza che l’attenzione alla salute esca dai confini clinici per abbracciare un panorama più ampio dai risvolti sociali e culturali. Ricerca, prevenzione, gioco di squadra sono i punti di forza di una cura che ci vede tutti partecipi nel portare un contributo di valore a questa battaglia di civiltà.”

E il “fronte” schierato per questa iniziativa vede riuniti tutti gli enti che da sempre si muovono nel campo della medicina e della prevenzione: oltre a Caos, Andos, Asst Sette Laghi e Opi Varese.

Ma gli eventi in programma sono molti alcuni dei quali “leggeri” e conviviali: castagnata e festa di solidarietà in piazza presso Piazza della Pesa di Azzate (domenica 20 ottobre); Pilates & Benessere nella la palestra “Infiniti percorsi”di Azzate (lezione di pilates per un gruppo da 10 persone circa lunedì 21 ottobre); ”Cena della Salute” a base di prodotti bio e naturali organizzata da L’alveare Odv Buguggiate, al Centro Anziani di Buguggiate (martedì 22 ottobre). Per finire giovedì 24 ottobre serata di informazione e sensibilizzazione dedicata alla prevenzione oncologica organizzata da C.A.O.S. & ANDOS Varese: Sala Consiliare del Comune di Azzate – Via Castellani n. 1 Azzate. Modera: Gianni Spartà presidente Varese per l’Oncologia. Ingresso libero

Ultimo appuntamento venerdì 25 ottobre al Cinema Castellani (ore 20.45) con la compagnia Attori in Circolo che presenta “Non è vero ma ci credo” commedia di Peppino De Filippo: in scena medici, infermieri e personale dell’ospedale.