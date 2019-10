Un etto di cocaina addosso, arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Gallarate nella tarda serata del 1° ottobre hanno arrestato un 34enne trovato in possesso di un etto di cocaina.

(foto d’archivio)

È successo Somma Lombardo: i militari della caserma di a seguito di servizio antidroga, dopo aver notato dei movimenti sospetti nei pressi di un piccolo parco cittadino, hanno inseguito e fermato un 34enne, cittadino italiano.

Il giovane, in evidente stato di agitazione, è stato perquisito e trovato in possesso di circa cento grammi di cocaina contenuta in un unico sacchetto di plastica, che a suo dire era stata appena acquistata da spacciatori stranieri (dell’area balcanica, dice).

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Busto Arsizio.