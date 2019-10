Verbano express presenta “Luino, rotaie, ruote, motori”

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della materia, ma anche per gli amanti di storia e di storie: per questo Luino “Luino, rotaie, ruote, motori”, evento organizzato dall’associazione Verbano Express si presenta con un ricco programma, che va dal 9 al 13 ottobre

Si inizia mercoledì 9 ottobre treno speciale viaggiatori a vapore con locomotiva BR 50 3673 in collaborazione con la società TILO Luino – Cadenazzo – Luino ( mattino) / Luino – Cadenazzo – Luino (pomeriggio); treno riservato.

Giovedì 10 ottobre Convegno Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI), presso sala conferenze palazzo Verbania.

Apertura Stand Verbano Express nel salone doganale stazione FS e mostra fermodellistica ( tutti i giorni fino domenica 13).

Treno speciale a vapore merci con locomotiva BR 50 3673 in collaborazione con società Hupac

Luino – Cadenazzo -Luino ( Vettura agganciata per ospiti convegno )

Venerdì 11 ottobre cerimonia battesimo con il nome di «Luino» della locomotiva 625 116 ( in vapore ) e la nuova locomotiva elettrica di SBB interational 193 473.

Corsette interne con le locomotive a vapore

Sabato 12 ottobre treno speciale a vapore viaggiatori con locomotiva BR 50 3673 “ Espresso dei due Laghi “ Luino – Giubiasco – Monte Ceneri – Lugano – Melide e v.v.

Treno aperto al pubblico , a Melide visita facoltativa a Swissmianutur

Nel piazzale antistante la stazione , circuito per treno a vapore in minatura scartamento 5 pol. Per grandi e piccini. Fini domenica 13

Esposizione in 5° locale auto d’epoca (GAMS)

Domenica 13 ottobre raduno, nel piazzale antistante la stazione, locale moto Harley Davidson.

Treno speciale a vapore viaggiatori con locomotiva a vapore 740 278 in

collaborazione con FS Fondazione Milano C.le – Luino – Milano C.le.

Chiusura manifestazione con treno speciale a vapore Luino – Locarno e v.v. a cura della Verbano Express in coincidenza con battello, sia in andata che ritorno. Chi sarà in possesso del biglietto ferroviario,presentandolo alla biglietteria navigazione, avrà uno sconto del 20% sulla tratta lago