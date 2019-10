Versante dissestato, i lavori a Lozzo

La Veddasca, valle fragile, necessita di grande attenzione da parte delle amministrazioni pubbliche, anche alla luce dell’allarme giustificato lanciato da anni a questa parte circa le problematiche legate al dissesto idrogeologico di cui soffrono i versanti, con segni ben visibili sulle cacciate di alcune case.

In questi giorni a Lozzo, una delle frazioni di cui è costellata la valle sono iniziati stamane i lavori per la messa in sicurezza e di consolidamento del versante in dissesto, in località Pineta di Lozzo.

«Un intervento atteso da anni, rivolto alla sicurezza di chi transita sulla S.P. 5 e anche un biglietto da visita per la splendida frazione di Lozzo, che appariva quasi assediata da questo crescere disordinato di pini», spiega il sindaco fabio Passera in un post su facebook dove si dà la notizia delle opere in corso.

«I lavori saranno realizzati dall’Azienda Agricola Provini di Ferrarotti Marco con sede in Cremenaga, per un importo totale dei lavori pari a Euro 88.523,69. Tra poco annunceremo altri lavori per la messa in sicurezza del versante a monte della Provinciale tra Garabiolo e Biegno, per ulteriori 70 mila Euro», conclude Passera, specificando l’importanza per la sicurezza di chi transita da queste strade quotidianamente.