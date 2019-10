A Villa Cicogna Mozzoni un incontro informativo sulle malattie reumatiche

In occasione della “Giornata mondiale del malato reumatico”, Alomar-Associazione lombarda malati reumatici di Varese sarà ospite del Comune di Bisuschio e del Conte Cicogna Mozzoni con un incontro informativo su “Il dolore nelle malattie reumatiche, come capirne le cause e come curarlo”.



L’incontro, aperto a tutti, si svolgerà sabato 12 ottobre con inizio alle ore 15 a Villa Cicogna.

Sarà presente la presidente di Alomar Gabriella Rusconi e aprirà i lavori il dottor Luigi Steidl dell’Asst Sette Laghi.

Qui la locandina con il programma dell’incontro