“Ho visto la miseria e sentito la loro disperazione”

“La povertà non si censura va affrontata con grande senso civico”. Al termine della giornata dello sgombero dell’edificio di via Pastori, Rocco Longobardi interviene sulle politiche per la povertà.

«Oggi a Gallarate sono stati sgomberati sette senzatetto, sei uomini e una donna, che occupavano da tempo immemore uno stabile abbandonato, di proprietà comunale, nei pressi dell’ospedale. Sono stato in quel posto anni fa, ho visto la miseria, ho odorato la disperazione, ho ascoltato le storie di uomini caduti in disgrazia che non hanno trovato la forza di rialzarsi o una mano alla quale appoggiarsi» dice il consigliere di Gallarate 9.9. «Uomini che fino ad un certo punto hanno avuto una vita così simile a quella di tutti da far riflettere su quanto possa essere facile perdersi. Persone oggi difficili, fastidiose, a volte aggressive. Gallarate oggi ha provveduto a sgomberare questi sette disperati dal loro tugurio per ributtarle in strada».

A Gallarate infatti, come in altre località, s’intrecciano povertà, problemi di dipendenza, disagio delle persone. Tra l’altro lo sgombero – è stato fatto notare – è avvenuto nella Giornata mondiale per l’eliminazione della povertà e della “Notte dei senzatetto” che altre città avrebbero celebrato la sera.

Non risparmia la critica, Longobardi, di fronte alla linea della fermezza annunciata dall’amministrazione, in una città che da cinque mesi si vede anche al centro dell’inchiesta su gravi episodi di corruzione. «Gallarate, che di questi tempi, affronta una crisi morale e politica senza precedenti, per la quale ancora non sono state spese sufficienti parole di biasimo, quella stessa Gallarate che oggi parla di legalità e rispetto delle regole. E lo fa sulla pelle di quattro disgraziati, italiani, nei confronti dei quali una società civile avrebbe il dovere di trovare soluzioni, per le quali i cittadini pagano le tasse».