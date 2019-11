Come affrontare il colloquio di lavoro: i consigli di un ex studente

Imparare ad affrontare con lo spirito giusto un colloquio di lavoro grazie ai consigli di Google: succede lunedì 18 novembre all’Università dell’Insubria, che ospita al Campus di Bizzozero l’ex studente Lorenzo Bossi, che ha conseguito la laurea magistrale e poi il dottorato di ricerca in Informatica nell’ateneo, ed è oggi software engineer di Google nella sede di Dublino.

Durante la mattinata, dalle 9.30 alle 13 nell’aula Granero-Porati, Lorenzo spiegherà che cosa succede dietro le quinte del processo di assunzione condividendo utili suggerimenti e mostrando colloqui di prova.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30 nell’aula 6 del Morselli, è in programma una esercitazione aperta a tutti, ciascuno con il proprio computer, per fare pratica e chiedere ulteriori chiarimenti.

L’evento, alla seconda edizione, è organizzato dal Dipartimento di Scienze teoriche e applicate in collaborazione con Google ed è rivolto a tutti gli studenti dell’Insubria, in particolare a quelli dei corsi di laurea in Informatica.