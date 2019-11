Al cinema torna Cetto La Qualunque

Giovedì 21 novembre esce Cetto c’è, senzadubbiamente, il nuovo film con Antonio Albanese e uno dei suoi personaggi più divertenti. Dieci anni dopo la clamorosa elezione a sindaco di Marina di Sopra, Cetto La Qualunque si è rifugiato in Germania, dove si è reiventato imprenditore nel campo ristorativo. La catena di ristoranti e pizzerie che ha aperto, considerando la Germania come terra di conquiste e la mafia come un marchio italiano di qualità, gli frutta grandi guadagni. Dal punto di vista della vita privata, Cetto ha sposato una ragazza del luogo da cui ha avuto un figlio e ha acquisito due suoceri neonazisti che lo vedono come un migrante. L’Italia torna nei pensieri del protagonista quando una cara zia, morente, lo chiama al paese di origine. La visita dai parenti diventerà l’occasione per rivelare a Cetto quali siano le sue vere origini…

Roman Polanski dirige L’ufficiale e la spia, al cinema dal 21 novembre. Il film racconta la storia di Alfred Dreyfus (Louis Garrel), capitano dell’esercito francese di famiglia ebrea, accusato ingiustamente di alto tradimento e di essere una spia al soldo dei tedeschi. Nel 1895, Dreyfuss viene condannato all’esilio come “informatore del nemico” e confinato in Guyana Francese. In seguito al suo arresto, l’ufficiale Georges Picquart (Jean Dujardin) viene promosso e si rende conto che, nonostante Dreyfuss sia stato rimosso dalla carica, le informazioni all’esercito tedesco continuano ad arrivare. La conclusione è tanto semplice quanto sbalorditiva: è stato condannato un uomo innocente e la vera spia continua ad agire indisturbata. L’innocenza di Dreyfus viene anche professata dallo scrittore Emile Zola nell’articolo J’accuse, apparso su L’Aurore, in cui accusa la Terza Repubblica francese di antisemitismo.

Light of my life, al cinema dal 21 novembre, è diretto ed interpretato da Casey Affleck. Ambientato in un futuro apocalittico, il film presenta uno scenario desolante, in cui una malattia misteriosa ha sterminato la popolazione femminile. Un padre (Casey Affleck) vive insieme alla figlia undicenne (Anna Pniowsky) nascosto nei boschi. Costretta a fingersi un ragazzo agli occhi degli altri per proteggerla dalla popolazione maschile, la sicurezza della piccola è a rischio in seguito a un incontro del tutto casuale.