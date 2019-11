Al via le riprese del film de “I Legnanesi”

Sono iniziate questa mattina le riprese del film de I Legnanesi. Proprio dalla città del carroccio, dalla quale hanno preso il nome e molto altro, hanno iniziato a girare da via Giulini e staranno in città per le prossime due settimane prima di proseguire la lavorazione “Non è Natale senza panettone” a Napoli e Milano dove attorno al 25 dicembre gireranno le scene finali in piazza Duomo.

La famiglia Colombo reciterà sotto la regia Marco Limberti. Il film vedrà tre attori d’eccezione: Andrea Pucci, Gigi D’Alessio e Manuela Folliero. La grande carovana al seguito de I Legnanesi è composta da oltre 60 componenti tra costumisti, truccatori e tecnici audio e video. Nel film saranno, inoltre, coinvolti ben 240 figuranti.

