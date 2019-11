Arona: chiusa per un cedimento la statale del Sempione

Il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli comunica che a causa di un possibile cedimento è stato necessario chiudere un tratto della Statale del Sempione in zona Concorde, verso Meina.

«Voglio ringraziare l’a concittadina Tamara Falcetta che mi ha scritto in privato, all’una di oggi, circa un possibile cedimento – scrive il sindaco – Ho sentito e mandato subito l’ingegner Marchisio del nostro ufficio tecnico e la Comandante dei Vigili Quattraro a vedere il problema. Abbiamo chiamato Anas ed effettivamente la cosa è potenzialmente molto pericolosa, per cui è stato necessario chiudere la strada. Anas interverrà subito domattina presto, per permettere la riapertura nel più breve tempo possibile».

Per andare e tornare da e verso Meina bisogna passare da San Carlo, Dagnente e Meina e viceversa.