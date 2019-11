Auto ribaltata a Ranco, soccorsi in azione

Un incidente stradale con il ribaltamento di un’automobile. Sono queste le prime informazioni sull’incidente avvenuto alle 9.30 di oggi, venerdì 22 novembre, a Ranco.

L’impatto è avvenuto lungo la via Castello nei pressi del cimitero del paese. Sono state allertate un’ambulanza e un’automedica per prestare soccorso, così come gli uomini dei vigili del fuoco di Varese. (Foto di repertorio)