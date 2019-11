Auto sbanda sulla 336 e prende fuoco

Sabato 23 novembre alle ore 14, i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo sono intervenuti sulla SS336 tra il T2 e il T1 direzione Magenta per incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando ad impattare contro le barriere di protezione laterali, a seguito dell’urto l’autovettura ha preso fuoco. Gli occupanti sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo prima che lo stesso fosse completamente avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno spento l’auto e messo in sicurezza l’area.