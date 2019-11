Il cantautore Marco Pizzi ospite a Samarate loves books

«Sono un libro puoi scegliere tu di cosa parlo»: all’associazione Samarate loves books è bastato sentire anche solo una volta l’attacco di La canzone degli occhi attenti del cantautore Marco Pizzi per innamorarsene e renderla la “sigla” che accompagna ogni loro evento.

«Noi l’abbiamo sentita e deciso immediatamente che sembrava scritta per essere presentata da Samarate loves books! Da settembre questa canzone apre tutti i nostri eventi», svela la volontaria Consuelo Sozzi. Al prossimo evento, però, Marco Pizzi non sarà presente solo con la sua canzone: infatti, giovedì 21 novembre (ore 20.30) al Caffè teatro nazionale 2.0 di via Indipendenza Samarate avrà come ospite Marco Pizzi in carne ed ossa.

Ci sarà anche Andrea Fecchio alla chitarra.

La serata sarà improntata sullo stile dell’associazione: intervista all’ospite con lettura di brani e, in questo caso, anche tanta, tanta musica.